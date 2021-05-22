Белград, , 15:41 — REGNUM В правительстве Сербии на пресс-конференции 21 мая заявили, была создана совместная китайско-сербская лаборатория натуральных продуктов и разработки новых лекарств, которая имеет огромное значение для Сербии и Балканского региона и является важным шагом в укреплении сотрудничества Китая и Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Парламент Сербии. Белград Bestalex

Концепция создания совместной лаборатории объединяет исследовательские возможности для разработки и применения натуральных продуктов в различных сферах, прежде всего в поиске новых лекарств и медицинских продуктов. Данные продукты будут состоять из природных ресурсов, при сохранении биологического разнообразия и обеспечении устойчивого развития.

В дополнение к оптимальному использованию научно-исследовательских кадров работа лаборатории также обеспечит улучшение исследовательской инфраструктуры.