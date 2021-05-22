Москва, , 15:42 — REGNUM Подорожание красной икры в российских магазинах на 30% по сравнению с прошлым годом зафиксировал Росстат. Об этом 22 мая сообщает РБК.

Уточняется, что в апреле нынешнего года 1 кг лососевой икры в розничной продаже стоил в среднем 4,7 тыс. руб. и это на 30% больше чем в апреле 2020 года.

При этом данные цены стали рекордными как минимум с 2011 года, данный продукт с июня минувшего года непрерывным образом дорожает и в ноябре 2020 года цена на него превысила четыре тыс. рублей за один кг.

Также указывается, что директор сети супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова подтвердила, что красная икра подорожала на треть за год, а основатель сети «Моремания» Виталий Корнев заявил, что оптовые цены за этот период увеличились на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая из данных Росстат стало известно, что отечественные производители продуктов питания за год повысили цены на 16%.