Нижний Новгород, , 15:15 — REGNUM В Нижнем Новгороде сегодня, 22 мая, начинает работу региональная площадка просветительского марафона «Новое знание».

Зрителям будет раскрыта тема индустрии и промышленности. Гостям форума расскажут о прорывных технологиях в области атомной индустрии, новых областях научных знаний в сфере освоения космоса, промышленном дизайне, Big Data и актуальных темах развития экосистем.

Предполагается выступление исполнительного директора по перспективным программам и науке государственной корпорации «Роскосмос» Александра Блошенко генерального директора Государственной корпорации «Росатом» Алексея Лихачева, главы концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, а также молодых ученых региона и еще множества других известных гостей.

Все они расскажут много интересного и ответят на вопросы зрителей.