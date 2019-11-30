Вашингтон, 22 мая, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Длительные переговоры о выделении DeepMind из состава компании Google завершились неудачей. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

По данным издания, руководство DeepMind уведомило сотрудников о провале переговоров с материнской компанией в конце апреле. Отмечается, что DeepMind добивалась выделения из состава Google в течение многих лет.

Руководство DeepMind предлагало реорганизовать компанию в некоммерческую организацию. Необходимость таких изменений обосновывалась тем, что продвинутые исследования в сфере технологий искусственного интеллекта не должны контролироваться одной корпорацией.

Стартап DeepMind был основан в Лондоне в 2010 году. В 2014 году компанию выкупил американский гигант Google.

Компания получила мировую известность благодаря нескольким проектам. Например, в 2016 году разработанной с использованием технологий искусственного интеллекта компьютерной программе DeepMind AlphaGo удалось обыграть бывшего чемпиона мира по настольной игре го.

В настоящее время компания продолжает оставаться убыточной. В 2019 году убытки DeepMind составили около 477 млн фунтов стерлингов.