Вена, , 15:42 — REGNUM Европейский союз хочет вести диалог с Россией, однако к таковому в данный момент якобы не проявляет заинтересованность Москва. Об этом 22 мая заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью австрийской радиостанции Ö1.

Австрия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Шалленберг, в настоящее время отношения между Россией и Евросоюзом «напряжены и отягощены».

«ЕС хочет диалога, хочет каналов диалога», — добавил глава австрийского МИД. При этом в ответ на вопрос журналиста о том, заинтересованы ли в таком диалоге российский власти, он ответил: «Сейчас нет».

Вместе с тем Шалленберг рассказал про ряд сфер, в которых России и ЕС «хотят и должны» вести сотрудничество.

«Ключевые слова: климат, энергетика», — пояснил глав МИД Австрии.

«Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится», — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая стало известно, что верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручат представить для участников саммита стран ЕС отчёт об отношениях с Россией.