Москва, , 14:55 — REGNUM Выращивать и употреблять в пищу зелень петрушки можно абсолютно законно, под запрет попадают семена петрушки кудрявой, которые включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Об этом 22 мая рассказал правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго, его слова приводит агентство «Прайм».

"В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», — объяснил юрист.

При этом он уточнил, что за культивацию семян с целью получения наркотического масла в случае, если таковой факт будет доказан, виновный в правонарушении в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации может быть оштрафован на сумму до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев.

Кроме того, юрист отметил, что также за этом может быть наказание в виде обязательных работ сроком до четырехсот восьмидесяти часов или исправительных работ на срок до двух лет, и не исключено ограничение или лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в эквадорском порту Гуаякиль на второй день полицейской операции изъяли четыре тонны наркотиков, которые были спрятаны в контейнерах с товарами для Великобритании.