Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Рекламные объявления начнут встраиваться во все размещаемые на видеохостинге YouTube ролики с 1 июня. Об этом сообщается на сайте YouTube.

Ранее реклама автоматически встраивалась только в видеоролики, загружаемые пользователями с партнёрским соглашением с платформой. Ещё одно изменение в правилах использования платформы связано с налогообложением дохода, получаемого на YouTube.

С 1 июня платформа сможет удерживать до 24% доходов в случае непредставления сведений об уплате налогов. В США изменения в правилах вступили в силу ещё в ноябре 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении компании Google из-за злоупотребления доминирующим положением YouTube на рынке видеохостингов.

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