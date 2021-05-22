Лондон, 22 мая, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Вест Хэм» Дэвид Мойес может дальше продолжить работу со своей командой. Об этом 22 мая сообщает The Telegraph.

Jason Gulledge Дэвид Мойес

Уточняется, что в настоящее время руководство «Вест Хэма» ведет с 58-летним специалистом переговоры о продлении контракта и готово предложить Мойесу контракт сроком на три года. При этом текущее соглашение тренера рассчитано до лета 2021 года.

Отметим, Дэвид Мойес стал главным тренером «Вест Хэма» в конце 2019 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги лондонская команда находится на шестом месте турнирной таблицы, имея в активе 62 очка после 37 туров.