Самара, 22 мая, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Мальков сазана и краснокнижной стерляди выпустили в реку Волга в Самарской области. Об этом 21 мая сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

Cap.ru Мальки стерляди

По его словам, мальков этих рыб выпустили в водоем для сохранения в реке биоразнообразия. Азаров также напомнил, что 20 мая отмечается День Волги, и поздравил жителей с этой датой.

Он отметил, что в регионе идет реализация федерального проекта «Оздоровление Волги», который направлен на снижение объемов сброса загрязнённых сточных вод в реку. В рамках этого проекта были реконструированы очистные сооружения в Октябрьске, Жигулёвске и Сызрани. Строительство ещё восьми очистных сооружений планируется начать в текущем году.

Глава области поблагодарил сотрудников надзорных органов, ученых-экологов, которые исследуют и занимаются охраной экосистемы реки. Он также выразил благодарность жителям области и волонтерам, которые проводят акции по очистке берегов этой реки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на мероприятия федеральной программы «Оздоровление Волги» в текущем году планируют направить 3,6 млрд рублей.