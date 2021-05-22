Сеул, 22 мая, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Южнокорейские СМИ провели сравнительный анализ встреч лидеров США и Японии и США и Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Как отметило агенство Yonhap, встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Ёсихидэ Суги длилась 150 минут (2,5 часа), в то время как встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином — 171 минуту (2 часа 51 минуту).

На обед с японским премьер-министром, во время которого лидеры двух стран сидели по краям двухметрового стола, были поданы гамбургеры, к которым гость из Японии даже не прикоснулся. С другой стороны, Мун Чжэ Ин разделил трапезу с Байденом за небольшим круглым столом, поев с ним крабовые пироги, которые были приготовлены с учётом диеты южнокорейского президента.

Кроме того, обед глав Южной Кореи и США длился 37 минут, что на 17 минут больше, чем совместная трапеза лидера Японии с президентом США.

Между тем встреча Суги и Байдена проходила в масках, в то время как на саммите США — Южная Корея два президента беседовали с открытыми лицами.