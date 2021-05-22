Уфа, , 14:39 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» объявил о заключении контракта с защитником астраханской команды «Волгарь», играющей в Футбольной национальной лиге, Юрием Журавлёвым. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба уфимской команды.

«Юрий Журавлёв — новый футболист «Уфы». Успехов и покорения новых вершин вместе с ФК «Уфа»!» — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом срок действия контракта с 24-летним защитником не уточняется,

Отметим, в завершившемся сезоне Юрий Журавлёв сыграл в составе «Волгаря» в 41 матче и отметился в них одним забитым мячом.