Москва, , 14:13 — REGNUM В современном мире людям приходится переобучаться по несколько раз в течение жизни. Об этом 22 мая заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, высшее образование — интеллектуальный фундамент, на котором человек потом строит всю свою жизнь.

«Если ещё 50−70 лет назад можно было сказать, что это интеллектуальный фундамент на всю жизнь, то сегодня, конечно же, у нас настолько динамичная жизнь, что скорее всего вам не единожды придётся переучиваться, дополнительное образование, может быть, второе высшее образование. Но все-таки первое высшее образование — это фундамент», — сказал Фальков.

Также он отметил, что в современных условиях специалистам приходится все больше выходить за пределы своей процессии, становясь специалистом в смежных отраслях.

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