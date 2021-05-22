Пекин, 22 мая, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Смартфоны семейства Honor 50 получат полноценную поддержку сервисов американской компании Google. Об этом сообщил представитель подразделения Honor в Германии в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Ранее исполнительный директор Honor Чжао Мин заявил, что смартфоны новой линейки будут представлены в июне 2021 года. В ходе обсуждении предстоящей презентации представители немецкого подразделения китайской компании подтвердили, что эти смартфоны будут поставляться с сервисами Google.

Первоначально бренд Honor принадлежал китайскому гиганту Huawei. Из-за санкций правительства США компания Huawei лишилась возможности сотрудничества со многими производителями аппаратного и программного обеспечения, включая Google.

В 2020 году суббренд Honor был выделен в отдельную компанию. Позже в Honor объявили о возобновлении сотрудничества с Intel, Qualcomm и другими поставщиками микросхем из США.