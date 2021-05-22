Минск, , 14:12 — REGNUM Министерство информации Белоруссии приняло решение об ограничении доступа к российскому интернет-порталу Sports.ru. Об этом 22 мая сообщается в Телеграм-канале данного ресурса.

«Сайт у пользователей из Белоруссии либо не открывается, либо выдается сообщение о блокировке Мининформом», — говорится в сообщении.

Также в нем подчеркивается, что портал продолжает работать у некоторых мобильных операторов.

«Сайт поддерживает белорусов и использует бчб-флаг», — отмечается в сообщении.

При этом, как указал первый заместитель министра информации Белоруссии Андрей Кунцевич, слова которого приводит Sputnik. by, с соответствующим ходатайством в ведомство обратились белорусские налоговые органы в связи с нарушениями законодательства страны об азартных играх.

«Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в пресс-службе белорусской генпрокуратуры сообщили, что в Белоруссии в суды направлено 667 уголовных дел о массовых беспорядках после президентских выборов 2020 года.