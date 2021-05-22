Самара, , 14:21 — REGNUM Прививку от COVOD-19 сделал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 22 мая он сообщил на своей странице в социальной сети.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Samregion.ru

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По его словам, он привился первым компонентом вакцины от этой инфекции.

«Несмотря на то, что переболел и ещё сохранились антитела, титры уже снизились, и врачи посоветовали вакцинироваться», — сообщил Азаров.

Глава области призвал всех, кто еще не получил такую прививку, пройти вакцинацию, поскольку нужно выработать коллективный иммунитет, что, в свою очередь, позволит быстрее вернуться к нормальной жизни.

Азаров напомнил, что в Самарской области работают 167 пунктов вакцинации от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе зафиксирован рост количества ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом.