Белград, 22 мая, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Национальная авиакомпания Сербии AIR Serbia 22 мая восстановила рейсы в Салоники, а с 4 июня также возобновила рейсы в Прагу и Софию. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

(сс) Steve Walsh Самолет авиакомпании Air Serbia.

Сербский национальный авиаперевозчик будет совершать полёты в Салоники семь раз в неделю в течение летнего сезона — два раза в день по понедельникам и пятницам, а также один раз в день по вторникам, субботам и воскресеньям. Прямой полет по этому маршруту из Белграда занимает в среднем один час и 15 минут.

AIR Serbia будет летать до Праги в течение большей части летнего сезона два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Прямой рейс между сербской и чешской столицами занимает в среднем один час 40 минут.

Планируется, что рейсы AIR Serbia в Софию выполняются три раза в неделю — два раза в день, по понедельникам и один раз в день по пятницам. Прямой рейс, соединяющий столицы Сербии и Болгарии, занимает в среднем один час и пять минут.

«Учитывая постепенное ослабление ограничений на поездки, а также приближающийся пик сезона, мы решили восстановить рейсы в определенные популярные места в нашей сети. Мы рады, что у наших путешественников будет возможность провести летние каникулы в Салониках, и мы прилагаем все усилия, чтобы упростить их путешествия. Прямые воздушные полёты в столицы Чехии и Болгарии также очень важны для нас, как по экономическим, так и по туристическим причинам», — отметил Йиржи Марек, директор по коммерческим и стратегическим вопросам AIR Serbia.