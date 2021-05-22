Киев, , 14:03 — REGNUM В середине апреля, а именно 17−19 числа, остатки средств на Едином казначейском счету (ЕКС) Украины уменьшились до критического уровня в 0,74 млрд грн.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на отчет Центра анализа публичных финансов и публичного управления.

Как говорится в материале, ключевая причина финансовых проблем — отсутствие внешних долговых заимствований в первые 3,5 месяцев года и ограниченные внутренние заимствования в апреле. В частности, подчеркивают эксперты Центра, при плане позаимствовать в бюджет в апреле за счет всех источников31,8 млрд грн, по состоянию на 20 апреля минфин смог позаимствовать лишь7,3 млрд грн.

Отметим, что по официальной информации, остатки средств на ЕКС Украины на начало мая 2021 года составили 23 млрд грн. Это на 7,07 млрд грн меньше по сравнению с показателем на начало апреля 2021 года.

21 мая в министерстве финансов Украины анонсировали запуск электронной системы управления ликвидностью, которая, по мнению экспертов ведомства, «создаст возможности для государства в дальнейшем максимально точно осуществлять прогнозирование остатков средств на едином казначейском счете».