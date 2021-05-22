Киев, 22 мая, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» станет вызовом как для экономики, так для безопасности Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Новое время».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Северный поток—2» в случае, если он будет завершен, — это не только экономический вызов Украине, а и стопроцентный вызов безопасности Украины», — сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, газопровод, который проходит через украинскую территорию, «сдерживает агрессию» России.

«Отсутствие потребности в сохранении и защите газотранспортной инфраструктуры в Украине будет дополнительным стимулом для «агрессивных действий» президента Путина», — сказал Кулеба.

Украинский дипломат также добавил, что поддерживает мнение экспертов, которые утверждают, что газопровод, который проходит через территорию Украины, «сдерживает российскую агрессию».

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Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоится, если на повестке дня будут стоять вопросы Донбасса и Крыма.

Отметим, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обсуждать с Киевом лишь вопросы двусторонних отношений. Вопросы Донбасса и Крыма к таковым не относятся.

Подчеркнем, официальный Киев в 2014 году начал войну против Донецкой и Луганской Народных Республик. Этому предшествовал государственный переворот на Украине и бегство законно избранного президента. Вместе с тем украинская сторона на официальном уровне восьмой год утверждает, что воюет не с жителями ДНР и ЛНР, а якобы «воюет» в Донбассе с российской армией.