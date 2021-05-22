Киев, 22 мая, 2021, 13:56 — ИА Регнум. С февраля этого года крупнейшие информагентства и ведущие мировые СМИ опубликовали более 27 тыс. сообщений и публикаций, посвященных происходящему на Украине, а именно — незаконным решениям СНБО, преследованию оппозиции и давлению на средства массовой информации.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом на брифинге по итогам заседания Киевского апелляционного суда вечером 21 мая сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик заявил, что приводил в суде примеры по мониторингу СМИ, который ведется оппозиционной политической силой со 2 февраля.

«По поводу применения незаконных санкций, закрытия оппозиционных каналов, потом о применении санкций в отношении граждан Украины и в отношении компаний по лишению лицензий, впоследствии по поводу применения санкций к контрабандистам, таможенникам и многим-многим другим. Все это освещается в международной прессе. Причем только в 10% этих публикаций западные журналисты положительно отзываются о таких действиях украинской власти», — подчеркнул он.

По его словам, о преследовании оппозиции на Украине пишут самые известные и самые популярные информационные агентства — «очень много прессы в Европе, США, с одной стороны, информируют о том, что происходит на Украине, с другой стороны — только 10% поддерживают тот беспредел, который сегодня творит действующая власть».

ИА REGNUM напоминает, что накануне Апелляционный суд Киева оставил народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом. Адвокаты Медведчука просили освободить политика из-под домашнего ареста, суд также отказал целой группе народных депутатов во взятии лидера ОПЗЖ на поруки.