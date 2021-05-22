Москва, 22 мая 2021, 13:57 — REGNUM Система образования в России не будет переведена в дистанционный формат в полном объеме. Об этом 22 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.
«Сейчас эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, об использовании дистанта как о единственной форме обучения речь точно уже не идет, у нас таких планов нет», — сказал Мишустин.
По его словам, в таком формате обучения есть определенные преимущества, но в то же время есть и минусы. При переводе де всего обучения на удаленку его качество неизбежно снизится.
«Мне кажется, здесь нужно найти разумный и необходимый баланс между всеми формами обучения и сохранить личный контакт ученика и учителя», — подчеркнул председатель правительства РФ.
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