Москва, 22 мая, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Система образования в России не будет переведена в дистанционный формат в полном объеме. Об этом 22 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Edu.gov.ru Дистанционнное образование

«Сейчас эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, об использовании дистанта как о единственной форме обучения речь точно уже не идет, у нас таких планов нет», — сказал Мишустин.

По его словам, в таком формате обучения есть определенные преимущества, но в то же время есть и минусы. При переводе де всего обучения на удаленку его качество неизбежно снизится.

«Мне кажется, здесь нужно найти разумный и необходимый баланс между всеми формами обучения и сохранить личный контакт ученика и учителя», — подчеркнул председатель правительства РФ.