Уфа, , 14:12 — REGNUM Здание Центра управления республикой (ЦУР) намерены открыть в июне текущего года в Уфе. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба правительства республики.

Сообщается, что 21 мая глава региона Радий Хабиров оценил завершение его строительства: в здании окончили основные работы, сейчас идет монтаж инженерных коммуникаций, линий связи, рабочие выполняют отделку помещений.

Отмечается, что в новом здании ЦУРа Хабиров провёл рабочее совещание, которое было посвящено организационно-техническим мероприятиям по подготовке полноценной работы ЦУРа.

Глава региона подчеркнул, что этот центр является хорошим примером современной координации межведомственного взаимодействия и внедрения технологий по цифровизации социальной сферы и экономики.

Хабиров дал поручение организовать в здании ЦУРа работу Ситуационного антиковидного центра, который расположился в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в этом здании будут собирать и анализировать сведения, которые позволят охватить все сферы жизнедеятельности Башкирии.