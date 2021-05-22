Москва, 22 мая, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин считает, что создание эффективной вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 — это безусловная победа России, достигнутая благодаря профессионализму и настойчивости ученых и врачей. Об этом он сказал сегодня, 22 мая, в ходе просветительского марафона «Новое знание».

Дарья Драй ИА REGNUM Ампулы с вакциной от коронавируса «Спутник V»

«Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что российские специалисты включились в работу в первые же дни, когда стало известно о распространении нового патогена. Были созданы эффективные системы выявления коронавируса, а также разработаны высокоэффективные вакцины.

Мишустин отметил, что разработчик вакцины «Спутник V» из Центра имени Гамалеи Денис Логунов не побоялся испытать новую вакцину на себе. Он также открыто рассказывал, как шло создание препарата.

«Благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине. Лично знаю людей, которые раньше скептически относились к этой разработке», — рассказал глава правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины против коронавируса. Помимо всемирно известного «Спутник V», это и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», а также «КовиВак» от Центра Чумакова и облегченный вариант вакцины от Центра имени Гамалеи «Спутник Лайт».