Белград, 22 мая 2021, 14:20 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич 21 мая на пресс-конференции в Белграде заявила, что посол Сербии в Польше Никола Зуровац был отозван не из-за содержания письма, которое он подписал, а потому, что он не сообщил о своем решении властям. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Послы, Ганс Гольбейн Младший
Послы, Ганс Гольбейн Младший

Брнабич, когда ее спросили, почему Никола Зуровац был отозван, ведь письмо поддержки польскому ЛГБТ-сообществу также подписывалось в течение предыдущих трех лет, и было ли само содержание письма спорным для Сербии, она ответила, что посол не может представлять себя или свои личные взгляды, какими бы они ни были, потому что он находится в стране, чтобы представлять интересы своего государства.

Она указала, что послы Сербии за границей, а также послы любой страны в Сербии не могут подписать что-либо, не имея явного разрешения министерства иностранных дел или, по крайней мере, без консультации с кабинетом президента правительства или кабинетом президента Сербии.

«В этом случае ничего из этого не произошло. Посол не консультировался ни с министерством иностранных дел, ни с моим кабинетом, ни с кабинетом президента», — подчеркнула Брнабич.