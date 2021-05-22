Белград, , 14:20 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич 21 мая на пресс-конференции в Белграде заявила, что посол Сербии в Польше Никола Зуровац был отозван не из-за содержания письма, которое он подписал, а потому, что он не сообщил о своем решении властям. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Послы, Ганс Гольбейн Младший

Брнабич, когда ее спросили, почему Никола Зуровац был отозван, ведь письмо поддержки польскому ЛГБТ-сообществу также подписывалось в течение предыдущих трех лет, и было ли само содержание письма спорным для Сербии, она ответила, что посол не может представлять себя или свои личные взгляды, какими бы они ни были, потому что он находится в стране, чтобы представлять интересы своего государства.

Она указала, что послы Сербии за границей, а также послы любой страны в Сербии не могут подписать что-либо, не имея явного разрешения министерства иностранных дел или, по крайней мере, без консультации с кабинетом президента правительства или кабинетом президента Сербии.

«В этом случае ничего из этого не произошло. Посол не консультировался ни с министерством иностранных дел, ни с моим кабинетом, ни с кабинетом президента», — подчеркнула Брнабич.