Москва, 22 мая, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Наиболее перспективными наукоемкими направлениями, в которых Россия может совершить прорыв, являются медицина и IT-сектор. Об этом 22 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин рассказывает о результатах деятельности кабмина за 2020 год.

В 2020 году Россия стала лидером по созданию эффективной вакцины против коронавируса. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата для профилактики коронавируса. Именно это дает основание полагать, что медицина может стать одной из точек роста в наукоемкой сфере.

«Учитывая традиционную силу России в математических дисциплинах, есть много возможных точек для прорыва. Это и создание систем кибербезопасности, и формирование типовых программных продуктов для роботов, включая домашних, промышленных, медицинских, развлекательных, решения для беспилотного транспорта», — сказал Мишустин.

С его слов, правительств РФ заинтересовано в создании беспилотных машин не только для нужд граждан, но и для работы в промышленности, а также для доставки грузов.