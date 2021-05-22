Вашингтон, 22 мая, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft впервые выпустила новую версию операционной системы Windows 10 без встроенного браузера Internet Explorer. Об этом сообщает портал Windows Central.

Windows 10

Первой сборкой без Internet Explorer стала тестовая версия Windows 10 Build 21 387. Ранее в Microsoft объявили о предстоящем прекращении поддержки Internet Explorer.

Microsoft прекратит обеспечивать работоспособность устаревшего браузера 15 июня 2022 года. Пользователям предлагают перейти на более новый браузер от Microsoft — Edge на основе Chromium.

По данным компании Statcounter, по состоянию на апрель 2021 года самым популярным браузером в мире является Chrome с долей около 65%. Далее следует Safari от Apple с долей около 18%. Доля браузера Edge составляет около 3%, а доля Internet Explorer не превышает 1%.