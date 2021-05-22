Киев, 22 мая, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровую ротацию в наблюдательном совете государственного военного концерна «Укроборонпром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Соответствующие указы были подписаны вечером 21 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Зеленский уволил 82-летнего академика Владимира Горбулина с должности члена набсовета и назначил туда трех лиц: бывшего министра экономики Тимофея Милованова,Александра Носова и Ростислава Шурму.

Горбулин занимал пост главы наблюдательного совета «Укроборонпром» с декабря 2020 года. Президент пока не прокомментировал свое решение.

Напомним, что на пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что ему бывает стыдно за некоторые шаги людей, которые работают в его команде. Среди людей, поведение которых обсуждалось при этом, был и Тимофей Милованов.

«Милованов — крутой специалист, он не сдержан, но очень помогает», — заявил тогда президент.

В 2019 году Милованов, который на тот момент занимал пост министра развития экономики, заявил, что не скрывает того, что он «дебил». До это «дебилом» министра публично назвал олигарх Игорь Коломойский.