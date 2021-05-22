Сеул, , 14:23 — REGNUM Внешний долг Южной Кореи достиг рекордной отметки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, на конец марта 2021 года внешний долг Южной Кореи составил $565,9 млрд, что на $21 млрд больше по сравнению с концом 2020 года.

Чистый внешний долг составил $464,8 млрд, что на $18 млрд меньше, чем в конце декабря прошлого года.

По словам представителей ЦБ, рост внешнего долга связан с увеличением спроса иностранцев на южнокорейские облигации.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец 2020 года государственный долг Южной Кореи составил рекордные 846,9 трлн вон (~$750,5 млрд).

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