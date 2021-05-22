Сеул, 22 мая, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Внешний долг Южной Кореи достиг рекордной отметки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, на конец марта 2021 года внешний долг Южной Кореи составил $565,9 млрд, что на $21 млрд больше по сравнению с концом 2020 года.

Чистый внешний долг составил $464,8 млрд, что на $18 млрд меньше, чем в конце декабря прошлого года.

По словам представителей ЦБ, рост внешнего долга связан с увеличением спроса иностранцев на южнокорейские облигации.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец 2020 года государственный долг Южной Кореи составил рекордные 846,9 трлн вон (~$750,5 млрд).

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