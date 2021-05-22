Москва, , 13:28 — REGNUM Участие чиновников в оказании услуг населения должно быть сведено к минимуму. Об этом 22 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое время», передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы правительства, цифровые решения меняют мир. А для власти это является возможностью работать эффективнее. Один из главных приоритетов правительства — электронный формат государственных сервисов, подчеркнул он.

«К чему мы стремимся. Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы никаких справок, личных посещений не было. Каким я вижу идеальный государственный сервис — это сервис, который предоставляется в проактивным режиме — не нужно никого ни о чем уведомлять. Таким мы и видим государство без бюрократии», — сказал Мишустин.

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