Киев, , 13:24 — REGNUM Новоназначенный министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в своей первый рабочий день 21 мая на должности обсудил с бывшим конгрессменом США Джимом Слаттери «совместную борьбу с пандемией COVID-19 и вопросы вакцинации».

Об этом Ляшко заявил через социальные сети и подтвердил в эфире украинского телевидения.

«Первый рабочий день и первая встреча о главном — обеспечение украинцев вакцинами! Мне выпала честь встретиться с большими друзьями Украины в США, бывшим американским конгрессменом Джимом Слаттери и его коллегами», — заявил министр, не уточнив, кто именно эти «коллеги».

Он также сказал, что по итогам встречи получил заверения в помощи поставки на Украину «вакцины от ведущей американской компании».

ИА REGNUM напоминает, что Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения Украины 20 мая. До этого он занимал пост главного санитарного врача страны. Также напомним, что предыдущего главу минздрава Максима Степанова периодически вызывали в посольство США, чтобы напомнить ему, что Украина не может вести переговоры о закупке российской вакцины.