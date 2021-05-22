Самара, , 13:25 — REGNUM Вопрос об отмене обязательной самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет, которые получили прививку от СOVID-19, отложили на неделю в Самарской области. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Щеглов С. Синагога в Самаре, фрагмент. 1989

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Сообщается, что многие люди старшего возраста ведут активную жизнь, участвуют в добровольческой деятельности и общественной жизни. Поэтому на рассмотрение оперативного штаба был вынесен вопрос об отмене для вакцинированных от COVID-19 пенсионеров обязательной самоизоляции.

Отмечается, что представители Роспотребнадзора сообщили, что в настоящее время иммунная прослойка, которая имеется в регионе, не позволяет говорить об управляемости инфекцией. Помимо этого, фиксируется рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом.

«Исходя из имеющегося опыта и прогнозов, ситуация тревожная и оснований для оптимизма нет. В прошлом году в этот же период действовали гораздо более жесткие ограничения и заболевших было в разы меньше. Особенно настораживают данные по нашей самой тревожной группе — пожилым людям. Это та категория, которая болеет наиболее сложно, тяжело, с самыми неприятными последствиями», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя областного правительства Александра Фетисова.

Отмечается, что в результате данный вопрос решили отложить на неделю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарскую область в ближайшие время должно поступить еще более 20 тысяч доз вакцины от COVID-19.