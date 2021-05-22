Манила, , 13:23 — REGNUM Филлипинский боксёр Мэнни Пакьяо, являющийся чемпионом мира «в отпуске» по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг, 21 августа проведет поединок с представителем США Эрролом Спенсом, который является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Об этом 22 мая с филиппинский спортсмен сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Также указывается, что этот бой пройдет в Лас-Вегасе (американский штат Невада).

Отметим, в настоящее время в активе 42-летнего Мэнни Пакьяо 62 (39 — нокаутом) победы при семи поражениях и двух ничьих. В 2016 году филиппинец объявил о завершении спортивной карьеры, однако затем вернулся и победил американца Джесси Варгаса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), затем завоевал звание чемпиона по версии WBA и трижды его успешно защитил. При этом 31-летний ни разу непобежденный Эррол Спенс имеет в послужном списке 27 (21 — нокаутом) побед.