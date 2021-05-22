Киев, , 13:16 — REGNUM Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин прокомментировал итоги состоявшегося 21 мая заседания Киевского апелляционного суда, на котором рассматривалась апелляция на меру пресечения, избранную председателю политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

По мнению Кузьмина, уже можно не только подводить краткие итоги, но и делать прогнозы по делу Медведчука, поскольку очевидно, что власть, используя правоохранительные органы, попытается во что бы то ни стало устранить лидера оппозиции — своего главного политического оппонента. Депутат перечислил все выводы, которые становятся очевидными уже после решений суда первой инстанции и апелляционного суда.

«Уголовное преследование Медведчука — преступная попытка власти руками прокуратуры и суда устранить политического конкурента и создать условия для развала ОПЗЖ. Власть, прокуратура и суд в деле Медведчука находятся в сговоре, судебные решения о мере пресечения для Медведчука легализовали незаконные действия прокуроров по фабрикации доказательств обвинения», — отметил парламентарий.

Кроме того, он подчеркнул, что домашний арест Медведчуку назначен незаконно и направлен на его изоляцию от общества и устранение из активной политической жизни.

«Власть попытается незаконно осудить Медведчука к длительному сроку лишения свободы, а у Медведчука есть право на обращение с жалобой в ЕСПЧ и соответствующий орган ООН», — сказал Кузьмин.

В завершение он отметил, что власть попытается расколоть ОПЗЖ путем организации провокационного выхода из нее лояльных к власти депутатов и создания ими новой псевдооппозиционной партии, но уже без Медведчука.

«Власть попытается запретить оставшуюся после раскола часть ОПЗЖ, ориентированную на Медведчука. Власть попытается зачистить любое инакомыслие и политическую конкуренцию для окончательного превращения Украины в диктаторское и преступное государство», — резюмировал депутат от оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте для Медведчука, обвиняемого властями страны в государственной измене по нескольким различным эпизодам. Политик после оглашения вердикта заявил, что недоволен решением апелляционного суда и будет его оспаривать, а дело против себя считает исключительно политически мотивированным.