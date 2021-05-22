Минск, , 13:52 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1471 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.

В больнице. Белоруссия f Acebook.com minzdravbelarus

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С начала пандемии в республике выявили 384 773 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 374 854 человека (1463 за сутки), скончался 2761 инфицированный (умерли девять человек за сутки).

За сутки в Белоруссии выполнили 18 710 тестирований на SARS-CoV-2, с начала пандемии провели 6 192 860 тестов.

Также сообщается, что по состоянию на 22 мая в Белоруссии более 427,3 тысяч человек были вакцинированы первой дозой препарата от коронавируса. Более 282,7 тысяч человек были вакцинированы двумя дозами препарата и завершили вакцинацию.