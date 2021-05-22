Вашингтон, 22 мая, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Четыре крупные южнокорейские компании инвестируют в США около $39,4 млрд. Соответствующий инвестиционный план был представлен на корейско-американском круглом столе, который состоялся 21 мая в здании министерства торговли США. Об этом сообщает Yonhap News.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

Согласно опубликованным данным, компания Samsung намерена инвестировать $17 млрд в строительство нового литейного завода, Hyundai — $7,4 млрд в производство электромобилей и расширение сети зарядных станций, LG Energy Solution SK Innovation — около $14 млрд в отдельные и совместные проекты, SK Hynix — $1 млрд в строительство центра исследований и разработток в Кремниевой долине.

В ходе круглого стола представители американской химической компании DuPont также сообщили о намерении построить исследовательский центр в Южной Корее.