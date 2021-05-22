Москва, , 13:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин является главным наставником для председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом премьер РФ лично заявил 22 мая на на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время своего выступления глава правительства отметил высокую роль наставничества, указав, что наставники сопровождали его на протяжении всего жизненного пути. Однако главным из них стал именно российский лидер.

«Главный наставник для меня — президент России Владимир Путин. Это не просто человек, с которым можно посоветоваться в любой момент, но и к которому можно в любой ситуации обратиться, и он поддержит», — сказал Мишустин.

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