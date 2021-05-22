Москва, , 13:04 — REGNUM Спрос на электромобили Tesla при официальном запуске продаж в России не будет таким высоким, как в США или Западной Европе. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов РИА Новости.

Удалов объяснил, что электромобили американской компании не будут пользоваться широким спросом в России из-за высокой стоимости. Отсутствие государственных субсидий на приобретение электрических автомобилей также не будет способствовать высокому спросу.

«Поэтому, если смотреть примерно, как продаются сейчас Audi e-tron, Jaguar i-pace и Porsche Taycan, — это сотни. Думаю, что Tesla будет на таком же уровне», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в настоящее время общий парк электромобилей в России насчитывает около 11 тысяч авто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что в России в скором времени может появиться официальное представительство компании.

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