Москва, 22 мая, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Спрос на электромобили Tesla при официальном запуске продаж в России не будет таким высоким, как в США или Западной Европе. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль Тесла, Илон Маск

Удалов объяснил, что электромобили американской компании не будут пользоваться широким спросом в России из-за высокой стоимости. Отсутствие государственных субсидий на приобретение электрических автомобилей также не будет способствовать высокому спросу.

«Поэтому, если смотреть примерно, как продаются сейчас Audi e-tron, Jaguar i-pace и Porsche Taycan, — это сотни. Думаю, что Tesla будет на таком же уровне», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в настоящее время общий парк электромобилей в России насчитывает около 11 тысяч авто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что в России в скором времени может появиться официальное представительство компании.