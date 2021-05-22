Москва, , 13:04 — REGNUM Научная стезя в карьере открывает перед молодыми специалистами большие перспективы. Об этом 22 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое время», передает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель правительства РФ отметил, что государство поддерживает развитие науки в России, что создает дополнительные возможности для ученых.

«Сегодня у российских инженеров есть большие возможности для реализации своей технологической мечты. Поддержка государства, в том числе через гранты, в том числе в системе госзаказов, и тесное сотрудничество с бизнесом. Поэтому смело идите в науку — у этой сферы огромные перспективы», — сказал Мишустин.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин назвал вакцины от коронавируса победой России

Читайте развитие сюжета: Мишустин назвал Путина своим главным наставником