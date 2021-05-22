Турин, Италия, , 13:24 — REGNUM Португальский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду может вернуться в состав команды «Манчестер Юнайтед». Об этом 22 мая сообщает AS.

Отмечается, что руководство «МЮ» уже связалось с 36-летним футболистом и рассказало ему о своих планах по приобретению игрока. Также с форвардом поговорил главный наставник манчестерской команды Уле-Гуннар Сульшер, рассказавший Роналду о принципах своей работы.

При этом указывается, сам футболист не против вернуться в «МЮ», где он играл в период с 2003 по 2009 год и примет решение об этом после того, как станет известно, на каком месте финиширует в нынешнем сезоне в итальянской Серии А «Ювентус». В случае, если туринская команда не выйдет в Лигу чемпионов, игрок готов покинуть свой нынешний клуб.

Отметим, в нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл в составе «Ювентуса» в 33 матчах и отметился в них 29 забитыми голами и тремя результативными передачами.