Москва, , 12:58 — REGNUM Создание эффективных вакцин от коронавируса стало победой России. Об этом 22 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое время», передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, сперва у некоторых граждан были сомнения в качестве отечественных вакцин, однако со временем эти опасения развеялись.

«Жители России могут сделать прививку бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», — сказал Мишустин.

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