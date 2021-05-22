Минск, , 13:24 — REGNUM Телефонный разговор между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся утром 22 мая, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В ходе телефонного разговора лидеры Белоруссии и Азербайджана обсудили обстановку в возглавляемых ими государствах и обменялись мнениями по актуальным вопросам.

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Белорусский лидер поблагодарил своего азербайджанского коллегу за поддержку и поставки углеводородного сырья. Главы Белоруссии и Азербайджана отметили рост товарооборота между странами и указали на наличие большого потенциала в развитии отношений между государствами. В свою очередь Алиев проинформировал Лукашенко о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Также собеседники обсудили направления сотрудничества между Белоруссией и Азербайджаном и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита Лукашенко в Азербайджан.

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Ожидается, что в ближайшее время в Белоруссию прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству. Азербайджанские специалисты проработают совместно с белорусскими специалистами план начала строительных работ в регионе. Также в Белоруссию должна прибыть из Азербайджана сельскохозяйственная делегация в связи с заинтересованностью в белорусском опыте.

«В рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане», — сообщает источник.

Напомним, 13 апреля посол Белоруссии в Азербайджане Андрей Равков заявил, что поставки азербайджанской нефти на белорусские НПЗ вырасту на четверть.

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