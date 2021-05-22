Пекин, 19 декабря, 2023, 05:02 — ИА Регнум. В 2024 году Россия и Китай планируют существенно активизировать двусторонние контакты на всех уровнях, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«2024 год будет очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений», — сказал Ханьхуэй в интервью «РИА Новости» по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Дипломат напомнил о двух прошедших в 2023 году встречах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. В непростой, быстроменяющейся обстановке они смогли осуществить всестороннее планирование, обозначить стратегические ориентиры и вывели китайско-российские отношения на качественно новый уровень в постпандемийскую эпоху.

Личное внимание, содействие Путина и Си Цзиньпина в результате последовательного углубления многопланового сотрудничества приведёт к заметному учащению в 2024 году китайско-российских контактов на всех уровнях, добавил посол.

Главы двух государств, скорее всего, будут поддерживать тесные контакт в различных сферах. В будущем году в России, согласно установленному порядку, состоится встреча Путина и Си Цзиньпина. Также осуществлять контакты и обмениваться визитами планируют министры иностранных дел, руководители законодательных органов, председатели профильных комиссий по сотрудничеству, представители различных министерств и ведомств двух стран, сказал китайский дипломат.

Всё это придаст мощный импульс дальнейшему расширению и углублению практического взаимодействия между Пекином и Москвой, заключил Ханьхуэй.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с визитом в столицу Китая. 19 декабря в Пекине запланирована 28-я встреча глав правительств России и КНР. Кроме переговоров в широком составе ожидается отдельная беседа Мишустина с премьером госсовета КНР Ли Цяном. 20 декабря российский премьер планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны намерены рассмотреть развитие отношений в разных сферах.

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Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем. По словам главы государства, отношения России и Китая являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Запад пытается переключить деятельность НАТО на Азию и создать блоки, в то время как Москва и Пекин не создают никаких блоков, а их дружба направлена не против кого-то, а на пользу двух стран, указал российский лидер.