Москва, 22 мая, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Бразильский и российский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России. Об этом 22 мая сообщает «Чемпионат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

Уточняется, что 30-летний игрок начал тренировку вместе с остальными футболистами, однако спустя несколько минут отошел от них и, поговорив с медиками, покинул игровое поле.

Отметим, в настоящее время сборная России готовится на своей базе в Новогорске к предстоящему чемпионату Европы. В рамках данного турнира российская национальная команда встретится на групповом этапе сыграет со сборными командами Бельгии, Дании и Финляндии.