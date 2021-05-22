Москва, , 12:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия является страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи. Главное — это проявить свой дар и найти свой путь в жизни. Об этом российский лидер сказал сегодня, 22 мая, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание».

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — сказал Владимир Путин.

Глава государства выразил уверенность, что обновленное общество «Знание» поможет молодым людям найти себя, а также встать на свой путь к успеху в учебе и работе.

Путин особо подчеркнул, что при всех тех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не может заменить живого общения. Кроме того, наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков.

В связи с этим Путин отметил, что крайне важно, чтобы постоянными участниками программы общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица государственных структур и крупных компаний, признанные мастера в области науки и искусства.

«Их опыт и личный пример — лучшая мотивация для молодых людей получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы», — сказал президент России.