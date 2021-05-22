Москва, 22 мая, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Россия оказала огромное влияние на развитие человечества. Об этом 22 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Юон. Кузница

«Сегодня знания становятся активом. Наша страна всегда была кузницей талантливых кадров во всех отраслях. И Россия оказала огромное влияние на развитие человечества», — сказал Мишустин.

При этом российская научная школа со всей страной пережила непростые годы в 90-ые годы, отметил он.

«Молодые люди предпочитали высшему образованию возможность получения быстрого и большого заработка. Востребованные инженеры и ученые часто уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни. Но у нас и сейчас много потрясающе талантливых людей, которые возвращают нашу страну на передовые рубежи науки и технологий», — заявил Мишустин.