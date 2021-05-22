Циолковский, Амурская область, , 12:42 — REGNUM Государственная комиссия признала ракету-носитель «Союз-2.1б» с пакетом из 36 спутников британской компании OneWeb готовой к вывозу на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Заседание госкомиссии состоялось 22 мая. Доклады о состоянии ракеты и наземной инфраструктуры подтвердили готовность к выводу на стартовый комплекс.

Планируется, что ракета-носитель будет выведена на пусковой комплекс и установлена в вертикальное положение 24 мая. Запуск назначен на 27 мая в 20:43 мск.

Предстоящий пуск станет четвёртым полностью коммерческим запуском в истории «Восточного». Запуски спутников OneWeb российскими носителями проводятся в рамках контракта Главкосмоса с оператором Arianespace и Starsem.

OneWeb создаёт группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Общий состав группировки должен превысить 600 аппаратов. К настоящему времени на околоземную орбиту российскими ракетами выведено 182 спутника OneWeb.

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