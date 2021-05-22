Москва, , 12:35 — REGNUM Широкий кругозор, полученный председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в студенческие годы, пригодился ему в период работы руководителем Федеральной налоговой службы. Об этом он лично заявил 22 мая на марафоне «Новое время», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мне в жизни очень пригодились знания и кругозор, который я приобретал во время учебы, в том числе во время работы потом в Федеральной налоговой службе. Знания из различных областей науки, понимания некоторых технологий помогли модернизировать фискальную службу», — сказал Мишустин.

Председатель правительства РФ подчеркнул, что о новых подходах и технологиях важно узнавать раньше других. Это позволяет добиться больше, чем другие успеха.

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