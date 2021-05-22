Самара, , 12:44 — REGNUM Трое детей и женщина получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в мкр. Южный город Самарской области. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что автомобиль «Форд-фокус», под управлением мужчины 1997 года рождения, двигался по ул. Весенняя. В какой-то момент это автотранспортное средство столкнулось с автомобилем «Лада-Гранта», за рулем которого сидела женщина 1989 года рождения.

Отмечается, что в результате ДТП автомобиль «Лада-Гранта» изменил направление движения и наехал на стену дома. В этой дорожно-транспортной аварии получили травмы водитель «Лады Гранты» и трое детей, которые ехали в этом автомобиле. Их срочно госпитализировали. Водитель автомашины «Форд Фокус» также обратился в медицинское учреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 13 мая в Самарской области на автотрассе М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей «Приора», грузовика «ГАЗ-Некст» и полицейского автомобиля.